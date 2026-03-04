Рейтинг@Mail.ru
12:07 04.03.2026 (обновлено: 12:14 04.03.2026)
МИД предупредил о радиологических рисках из-за эскалации в Иране

МИД: эскалация напряженности в Иране несет серьезные радиологические риски

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Эскалация напряженности в Иране несет серьезные радиологические риски, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Снова под удар попадают ядерные объекты Ирана, что не только наносит ущерб глобальному режиму нераспространения, но несет серьезные радиологические риски. Те самые, которые не на бумаге, а на земле", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
Военная операция США и Израиля против ИранаМария ЗахароваИранРоссия
 
 
