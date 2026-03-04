https://ria.ru/20260304/mid-2078415637.html
МИД предупредил о радиологических рисках из-за эскалации в Иране
МИД предупредил о радиологических рисках из-за эскалации в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
МИД предупредил о радиологических рисках из-за эскалации в Иране
Эскалация напряженности в Иране несет серьезные радиологические риски, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:07:00+03:00
2026-03-04T12:07:00+03:00
2026-03-04T12:14:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
мария захарова
иран
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078275108_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e27cfbb45e18a386855e70918107eb.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078416502.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078275108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bd557e89e42538c0d8c20b2b7fd9eff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, мария захарова, иран, россия
Военная операция США и Израиля против Ирана, Мария Захарова, Иран, Россия
МИД предупредил о радиологических рисках из-за эскалации в Иране
МИД: эскалация напряженности в Иране несет серьезные радиологические риски