https://ria.ru/20260304/mid-2078414155.html
МИД призвал международное сообщество дать оценку действиям США и Израиля
МИД призвал международное сообщество дать оценку действиям США и Израиля - РИА Новости, 04.03.2026
МИД призвал международное сообщество дать оценку действиям США и Израиля
Международное сообщество должно дать объективную и бескомпромиссную оценку действиям США и Израиля на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:01:00+03:00
2026-03-04T12:01:00+03:00
2026-03-04T12:14:00+03:00
в мире
сша
израиль
ближний восток
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260304/blizhniy-vostok-2078414240.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД призвал международное сообщество дать оценку действиям США и Израиля
МИД призвал дать оценку действиям США и Израиля на Ближнем Востоке