МИД призвал международное сообщество дать оценку действиям США и Израиля
12:01 04.03.2026 (обновлено: 12:14 04.03.2026)
МИД призвал международное сообщество дать оценку действиям США и Израиля
МИД призвал международное сообщество дать оценку действиям США и Израиля
в мире
сша
израиль
ближний восток
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
ближний восток
в мире, сша, израиль, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД призвал международное сообщество дать оценку действиям США и Израиля

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международное сообщество должно дать объективную и бескомпромиссную оценку действиям США и Израиля на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Международное сообщество обязано дать этому объективную и, что не менее важно, бескомпромиссную оценку", - сказала она в ходе брифинга в среду.
США и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке, заявил МИД
