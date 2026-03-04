МИД КНР: безопасность в Ормузском проливе отвечает интересам всех сторон

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Безопасность и стабильность в Ормузском проливе отвечает интересам всех сторон, необходимо предотвратить негативное влияние конфликта в регионе на мировую экономику, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.