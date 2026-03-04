Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР: безопасность в Ормузском проливе отвечает интересам всех сторон - РИА Новости, 04.03.2026
10:45 04.03.2026
МИД КНР: безопасность в Ормузском проливе отвечает интересам всех сторон
МИД КНР: безопасность в Ормузском проливе отвечает интересам всех сторон
в мире, ормузский пролив, иран, сша, мао нин, мид кнр, военная операция сша и израиля против ирана
МИД КНР: безопасность в Ормузском проливе отвечает интересам всех сторон

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Безопасность и стабильность в Ормузском проливе отвечает интересам всех сторон, необходимо предотвратить негативное влияние конфликта в регионе на мировую экономику, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
Мао Нин подчеркнула, что Ормузский пролив и окружающие его воды являются важными международными торговыми путями для товаров и энергоносителей.
"Поддержание безопасности и стабильности в этом регионе отвечает общим интересам международного сообщества", - сказала дипломат, добавив, что Пекин "призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, не допускать дальнейшей эскалации напряженности и предотвратить более серьезное негативное влияние конфликта на мировую экономику".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СМИ: для сопровождения танкеров через Ормузский пролив нужны две недели
