Поведение Мерца на встрече с Трампом показывает его бессилие, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Белом доме во время встречи с президентом США Дональдом Трампом демонстрирует его бессилие и, вероятно, оставит неприятный осадок среди европейцев, пишет издание Politico.
Согласно публикации издания, Мерц сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании из-за ее позиции касательно американской атаки на Иран. Мерц также не отреагировал, когда американский лидер обрушился с критикой на премьера Великобритании Кира Стармера, угрожая увеличить торговые пошлины. Politico указывает, что канцлер придерживается очевидной стратегии - никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.
"Однако вид одного из самых влиятельных лидеров государств ЕС, раболепно сидящего рядом с Трампом, когда тот ругает других европейских лидеров, вероятно, вызовет возмущение у многих немцев и оставит неприятный осадок в европейских столицах, подчеркивая политическую опасность задабривания американского президента", - говорится в сообщении.
По мнению издания, это также демонстрирует относительное бессилие немецкого лидера, чьи внешнеполитические цели во многом зависят от "унизительного балансирования" для поддержания отношений с непредсказуемым Трампом.