Рейтинг@Mail.ru
Поведение Мерца на встрече с Трампом показывает его бессилие, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 04.03.2026 (обновлено: 12:09 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/merts-2078414848.html
Поведение Мерца на встрече с Трампом показывает его бессилие, пишут СМИ
Поведение Мерца на встрече с Трампом показывает его бессилие, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Поведение Мерца на встрече с Трампом показывает его бессилие, пишут СМИ
Поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Белом доме во время встречи с президентом США Дональдом Трампом демонстрирует его бессилие и, вероятно, оставит... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:05:00+03:00
2026-03-04T12:09:00+03:00
в мире
иран
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
кир стармер
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078415964_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_2e5573365c9bec3357d1b7560b310b3a.jpg
https://ria.ru/20260304/merts-2078392066.html
https://ria.ru/20260303/merts-2078327726.html
иран
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078415964_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_232576d8ba9c85abc168a9ca57cba9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, кир стармер, politico, евросоюз
В мире, Иран, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Politico, Евросоюз
Поведение Мерца на встрече с Трампом показывает его бессилие, пишут СМИ

Politico: поведение Мерца в США оставит неприятный осадок среди европейцев

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 3 марта 2026
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 3 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Белом доме во время встречи с президентом США Дональдом Трампом демонстрирует его бессилие и, вероятно, оставит неприятный осадок среди европейцев, пишет издание Politico.
Согласно публикации издания, Мерц сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании из-за ее позиции касательно американской атаки на Иран. Мерц также не отреагировал, когда американский лидер обрушился с критикой на премьера Великобритании Кира Стармера, угрожая увеличить торговые пошлины. Politico указывает, что канцлер придерживается очевидной стратегии - никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом
Вчера, 10:37
"Однако вид одного из самых влиятельных лидеров государств ЕС, раболепно сидящего рядом с Трампом, когда тот ругает других европейских лидеров, вероятно, вызовет возмущение у многих немцев и оставит неприятный осадок в европейских столицах, подчеркивая политическую опасность задабривания американского президента", - говорится в сообщении.
По мнению издания, это также демонстрирует относительное бессилие немецкого лидера, чьи внешнеполитические цели во многом зависят от "унизительного балансирования" для поддержания отношений с непредсказуемым Трампом.
Во вторник на фоне ударов США и Израиля по Ирану прошла встреча Мерца и Трампа в Белом доме. Стороны обсудили ситуацию в Иране, конфликт на Украине и торговые пошлины. В ходе встречи Трамп шутливо шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Отправка немецких военнослужащих на Украину не обсуждается, заявил Мерц
3 марта, 23:59
 
В миреИранСШАГерманияДональд ТрампФридрих МерцКир СтармерPoliticoЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала