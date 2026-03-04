Поведение Мерца на встрече с Трампом показывает его бессилие, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Белом доме во время встречи с президентом США Дональдом Трампом демонстрирует его бессилие и, вероятно, оставит неприятный осадок среди европейцев, пишет издание Politico.

По мнению издания, это также демонстрирует относительное бессилие немецкого лидера, чьи внешнеполитические цели во многом зависят от "унизительного балансирования" для поддержания отношений с непредсказуемым Трампом.