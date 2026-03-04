https://ria.ru/20260304/merts-2078392066.html
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом - РИА Новости, 04.03.2026
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом показывал тому карту Украины. РИА Новости, 04.03.2026
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом
Мерц заявил, что во время встречи с Трампом показал ему карту Украины