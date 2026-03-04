Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 04.03.2026 (обновлено: 11:54 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/merts-2078392066.html
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом - РИА Новости, 04.03.2026
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом показывал тому карту Украины. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:37:00+03:00
2026-03-04T11:54:00+03:00
в мире
украина
сша
иран
фридрих мерц
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078411747_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_dcf5d77d7bc57ad756804002af4fea85.jpg
https://ria.ru/20260304/tramp-2078352275.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
украина
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078411747_39:0:950:683_1920x0_80_0_0_06eb0e8bcb3325c621a323e8bcd31953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, иран, фридрих мерц, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Иран, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Мирный план США по Украине
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом

Мерц заявил, что во время встречи с Трампом показал ему карту Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 3 марта 2026
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 3 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом показывал тому карту Украины.
Во вторник на фоне ударов США и Израиля по Ирану прошла встреча Мерца и Трампа в Белом доме. Стороны обсудили ситуацию в Иране, конфликт на Украине и торговые пошлины.
Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ в ходе встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп шутливо ударил канцлера Германии
Вчера, 05:46
По словам Мерца, разговор прошёл "в доброжелательной атмосфере".
«

"Мы рассматривали карту Украины. И я считаю, что это тоже было важно", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD. В общении с Трампом Мерц подчеркнул, что линия фронта, которую удерживает Украина, должна оставаться на месте и не смещаться дальше на запад.

"Возможно, я смог внести чуть больше ясности в понимание местной ситуации", - полагает Мерц.
Конфликт в Иране может привести к тому, что США забудут про Украину и лишат ее поставок оружия, поскольку сами будут нуждаться в пополнении боеприпасов, отмечала ранее газета Politico.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАИранФридрих МерцДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала