Трамп заверил Мерца в сохранении военного присутствия США в Германии

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что получил заверения от президента США Дональда Трампа в сохранении военного присутствия американцев в Германии.

Он отметил, что считает эту новость хорошей, и, по его словам, "не ожидал услышать ничего другого".