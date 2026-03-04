https://ria.ru/20260304/merts-2078336720.html
Трамп заверил Мерца в сохранении военного присутствия США в Германии
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что получил заверения от президента США Дональда Трампа в сохранении военного присутствия американцев в Германии. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:14:00+03:00
2026-03-04T02:14:00+03:00
2026-03-04T02:16:00+03:00
в мире, германия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, фридрих мерц
