Трамп заверил Мерца в сохранении военного присутствия США в Германии
02:14 04.03.2026 (обновлено: 02:16 04.03.2026)
Трамп заверил Мерца в сохранении военного присутствия США в Германии
Трамп заверил Мерца в сохранении военного присутствия США в Германии
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что получил заверения от президента США Дональда Трампа в сохранении военного присутствия американцев в Германии. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:14:00+03:00
2026-03-04T02:16:00+03:00
в мире
германия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
фридрих мерц
германия
сша
вашингтон (штат)
2026
в мире, германия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Германия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Трамп заверил Мерца в сохранении военного присутствия США в Германии

Мерц: Трамп заверил, что США сохранят военное присутствие в Германии

© AP Photo / Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что получил заверения от президента США Дональда Трампа в сохранении военного присутствия американцев в Германии.
"Президент Трамп вновь заверил меня, что Соединенные Штаты сохранят свое военное присутствие в Германии", - сообщил Мерц журналистам по итогам встречи в Вашингтоне с Трампом. Трансляцию общения с прессой вел канал Phoenix.
Он отметил, что считает эту новость хорошей, и, по его словам, "не ожидал услышать ничего другого".
