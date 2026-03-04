Рейтинг@Mail.ru
МЭР рассмотрит помощь туроператорам из фондов персональной ответственности
Туризм
 
16:05 04.03.2026
МЭР рассмотрит помощь туроператорам из фондов персональной ответственности
МЭР рассмотрит помощь туроператорам из фондов персональной ответственности
МЭР рассмотрит помощь туроператорам из фондов персональной ответственности

Мурадян: МЭР поможет туроператорам из фондов персональной ответственности

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России рассмотрит предложение туротрасли о возможности использования средств фондов персональной ответственности для покрытия расходов из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил журналистам член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.
Накануне Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туротрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В частности, было предложено предоставить туроператорам право на использование средств фондов персональной ответственности для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными и судебными претензиями, которые неизбежно возникнут в связи со сложившейся ситуацией.
Пассажиры в Международном аэропорту имени Нгураха Рая на Бали - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана
3 марта, 15:32
"Сейчас идут консультации с Минэкономразвития. У Минэкономразвития есть позиция, по которой они рассматривают вариант распечатывания, назовем это так, фондов. Как минимум, этот вариант будет рассмотрен и направлено предложение в правительство воспользоваться этой мерой для оказания помощи туроператорам", - сказал Мурадян.
Он также отметил, что Минэкономразвития поддержало предложение отрасли об отсрочке взносов в фонды персональной ответственности. "Эта мера является обоснованной, потому что речь шла о порядка 5 миллиардов, которые должны туроператоры депонировать за 2025 год", - заключил Мурадян.
Фонд персональной ответственности туроператоров - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру.
Российские паспорта и посадочный в руках у пассажира - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турист рассказал, как случайно смог зарегистрироваться на рейс из Дубая
Вчера, 15:45
 
