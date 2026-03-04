МЭР рассмотрит помощь туроператорам из фондов персональной ответственности

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России рассмотрит предложение туротрасли о возможности использования средств фондов персональной ответственности для покрытия расходов из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил журналистам член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.

Накануне Ассоциация туроператоров ( АТОР ) сообщила, что направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туротрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке . В частности, было предложено предоставить туроператорам право на использование средств фондов персональной ответственности для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными и судебными претензиями, которые неизбежно возникнут в связи со сложившейся ситуацией.

"Сейчас идут консультации с Минэкономразвития. У Минэкономразвития есть позиция, по которой они рассматривают вариант распечатывания, назовем это так, фондов. Как минимум, этот вариант будет рассмотрен и направлено предложение в правительство воспользоваться этой мерой для оказания помощи туроператорам", - сказал Мурадян

Он также отметил, что Минэкономразвития поддержало предложение отрасли об отсрочке взносов в фонды персональной ответственности. "Эта мера является обоснованной, потому что речь шла о порядка 5 миллиардов, которые должны туроператоры депонировать за 2025 год", - заключил Мурадян.