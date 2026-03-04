Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области при обрушении крыши завода погиб человек - РИА Новости, 04.03.2026
17:06 04.03.2026 (обновлено: 17:53 04.03.2026)
В Тульской области при обрушении крыши завода погиб человек
При обрушении крыши завода в Узловой Тульской области погиб человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При обрушении крыши завода в Узловой Тульской области погиб человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций произошло обрушение кровли из-за скопления снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — рассказали в ведомстве.

Предварительно, в цеху, расположенном на улице Заводской, находились 42 человека, 40 из них эвакуировали. Под завалами остается один сотрудник.
Сейчас идет спасательная операция с привлечением кинологических расчетов.
