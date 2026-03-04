https://ria.ru/20260304/mchs-2078528060.html
В Тульской области при обрушении крыши завода погиб человек
В Тульской области при обрушении крыши завода погиб человек
При обрушении крыши завода в Узловой Тульской области погиб человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:06:00+03:00
2026-03-04T17:06:00+03:00
2026-03-04T17:53:00+03:00
тульская область
узловая
тульская область
узловая
