МЧС проверит работу систем оповещения населения 4 марта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения пройдет 4 марта во всех регионах России, планируется также проверить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Сирены и громкоговорители включат по всей стране 4 марта. Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в субъектах России", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск системы оповещения был в октябре.

"В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация также будет доступна в мобильном приложении " МЧС России". Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - резюмирует МЧС.

Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском Крымске , где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.