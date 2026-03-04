Рейтинг@Mail.ru
Стали известны результаты трех дней работы маркировки корма для животных - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/markirovka-2078328668.html
Стали известны результаты трех дней работы маркировки корма для животных
Стали известны результаты трех дней работы маркировки корма для животных - РИА Новости, 04.03.2026
Стали известны результаты трех дней работы маркировки корма для животных
Маркировка "Честный знак" с 1 марта предотвратила продажу 190 тысяч упаковок корма для домашних животных, треть из которых была просрочена, а две трети имели... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:13:00+03:00
2026-03-04T00:13:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783500635_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_89e20c89badb70bbf4cff6f87bbf6b46.jpg
https://realty.ria.ru/20260303/markirovka-2078091773.html
https://ria.ru/20260225/markirovka-2076751171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783500635_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e7d6930d0206a532d4e80eff7e7fb55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Стали известны результаты трех дней работы маркировки корма для животных

Маркировка за три дня блокировала продажу 190 тысяч упаковок корма для питомцев

© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"Корм для домашних животных
Корм для домашних животных - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"
Корм для домашних животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Маркировка "Честный знак" с 1 марта предотвратила продажу 190 тысяч упаковок корма для домашних животных, треть из которых была просрочена, а две трети имели признаки контрафакта, следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) (оператор системы маркировки "Честный знак"), которые есть у РИА Новости.
Руководитель Управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина напомнила, что с 1 марта все ритейлеры обязаны дополнительно проверять каждую упаковку корма на кассе до выбивания чека. Если этого не происходит, это расценивается как нарушение.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Маркировка стройматериалов вывела из тени 38% рынка
Вчера, 09:10
"Всего за три дня система заблокировала продажу 190 тысяч упаковок потенциально опасных кормов. Почти треть из них - просрочка, которую могли съесть домашние питомцы, а две трети - потенциальный контрафакт, который недобросовестные продавцы пытались выдать за легальный товар", - говорится в сообщении.
По словам Кузьминой, вклад маркировки в стоимость продукции не превышает 1%, что ниже инфляции и не оказывает значимого влияния на конечную цену для потребителя.
Полка с макаронными изделиями - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Правительство России расширило перечень товаров с обязательной маркировкой
25 февраля, 21:30
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала