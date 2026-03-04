https://ria.ru/20260304/markirovka-2078328668.html
Стали известны результаты трех дней работы маркировки корма для животных
общество
россия
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Маркировка "Честный знак" с 1 марта предотвратила продажу 190 тысяч упаковок корма для домашних животных, треть из которых была просрочена, а две трети имели признаки контрафакта, следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) (оператор системы маркировки "Честный знак"), которые есть у РИА Новости.
Руководитель Управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина напомнила, что с 1 марта все ритейлеры обязаны дополнительно проверять каждую упаковку корма на кассе до выбивания чека. Если этого не происходит, это расценивается как нарушение.
"Всего за три дня система заблокировала продажу 190 тысяч упаковок потенциально опасных кормов. Почти треть из них - просрочка, которую могли съесть домашние питомцы, а две трети - потенциальный контрафакт, который недобросовестные продавцы пытались выдать за легальный товар", - говорится в сообщении.
По словам Кузьминой, вклад маркировки в стоимость продукции не превышает 1%, что ниже инфляции и не оказывает значимого влияния на конечную цену для потребителя.