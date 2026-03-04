Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза

Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Мальты заявили посольству России, что эвакуация экипажа газовоза "Арктик Метагаз" находится вне их компетенции, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне её компетенции", - сообщили в посольстве.

Российский газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ.