Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от наземной операции в Ливане
Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от наземной операции в Ливане - РИА Новости, 04.03.2026
Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от наземной операции в Ливане
Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, призвав его воздержаться от проведения наземной наступательной... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:47:00+03:00
2026-03-04T22:47:00+03:00
2026-03-04T22:47:00+03:00
в мире
ливан
израиль
франция
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
джозеф аун
хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Франция, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Джозеф Аун, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
