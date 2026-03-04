Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от наземной операции в Ливане
22:47 04.03.2026
Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от наземной операции в Ливане
Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, призвав его воздержаться от проведения наземной наступательной... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, ливан, израиль, франция, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, джозеф аун, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Франция, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Джозеф Аун, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от наземной операции в Ливане

Макрон призвал премьера Израиля воздержаться от наземной операции в Ливане

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, призвав его воздержаться от проведения наземной наступательной операции в Ливане.
"Я призвал премьер-министра Израиля сохранить территориальную целостность Ливана и воздержаться от наземного наступления. Важно, чтобы стороны вернулись к соглашению о прекращении огня", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
Президент Франции также заявил, что также провел разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Навафом Саламом.
Французский лидер отметил, что Париж продолжит вместе со своими партнерами поддерживать усилия ливанских вооруженных сил для противостояния движению "Хезболлах". Он добавил, что Франция выступит с инициативами для поддержки переселенных ливанцев на фоне сложной гуманитарной ситуации на юге страны.
Накануне Макрон заявил, что наземная операция Израиля в Ливане стала бы опасной эскалацией и стратегической ошибкой.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
В миреЛиванИзраильФранцияБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронДжозеф АунХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
