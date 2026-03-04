"Хуже обезьян". Угрозы Макрона в адрес России вызвали возмущение в Сети

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его призыва укрепить силы ядерного сдерживания страны и всего Евросоюза перед лицом различных угроз, очевидно, намекая на Россию.
"Франция решила воспользоваться возникшей неразберихой, чтобы увеличить свой ядерный арсенал. Переобулись буквально в воздухе — еще недавно уверяли, что выступают против ядерного оружия", — отметил другой.
"Франция собирается наращивать ядерный арсенал. Интересно, что будет дальше? Когда-то давно я посмотрел "Планету обезьян". Финальная сцена с разрушенной Статуей Свободы повергла меня в шок. С тех пор было снято столько фильмов о том, как ядерное оружие уничтожает мир. Неужели человечество не может извлечь из этого урок? Некоторые люди даже хуже обезьян", — заключил третий.
Макрон в понедельник, выступая на военно-морской базе на бретонском полуострове Иль-Лонг, рассказал, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". К новой ядерной доктрине присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Французский лидер также заявил, что отдал приказ об увеличении числа боеголовок в ядерном арсенале страны.
Предыдущее выступление Макрона с программной речью на тему ядерного сдерживания состоялось в феврале 2020 года, тогда французский лидер предложил европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года президент Франции заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами.
В своем обращении к французам в марте 2025 года Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным это заявление Макрона. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к российской границе, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
