Рейтинг@Mail.ru
"Хуже обезьян". Угрозы Макрона в адрес России вызвали возмущение в Сети - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 04.03.2026 (обновлено: 22:06 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/makron-2078596802.html
"Хуже обезьян". Угрозы Макрона в адрес России вызвали возмущение в Сети
"Хуже обезьян". Угрозы Макрона в адрес России вызвали возмущение в Сети - РИА Новости, 04.03.2026
"Хуже обезьян". Угрозы Макрона в адрес России вызвали возмущение в Сети
Пользователи портала Yahoo News Japan раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его призыва укрепить силы ядерного сдерживания страны и всего... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:45:00+03:00
2026-03-04T22:06:00+03:00
в мире
россия
франция
москва
дмитрий песков
эммануэль макрон
евросоюз
yahoo! inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
https://ria.ru/20260302/makron-2077968907.html
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, москва, дмитрий песков, эммануэль макрон, евросоюз, yahoo! inc., нато
В мире, Россия, Франция, Москва, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Yahoo! Inc., НАТО

"Хуже обезьян". Угрозы Макрона в адрес России вызвали возмущение в Сети

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его призыва укрепить силы ядерного сдерживания страны и всего Евросоюза перед лицом различных угроз, очевидно, намекая на Россию.
"Франция заговорила о ядерном сдерживании. Какая ирония. <…> На что рассчитывает Макрон? Пытается напугать грозную Россию своим, кхм, скромным ядерным арсеналом? Так у Москвы боеголовок куда больше", — обрушился с критикой один.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
2 марта, 17:46
"Франция решила воспользоваться возникшей неразберихой, чтобы увеличить свой ядерный арсенал. Переобулись буквально в воздухе — еще недавно уверяли, что выступают против ядерного оружия", — отметил другой.
"Франция собирается наращивать ядерный арсенал. Интересно, что будет дальше? Когда-то давно я посмотрел "Планету обезьян". Финальная сцена с разрушенной Статуей Свободы повергла меня в шок. С тех пор было снято столько фильмов о том, как ядерное оружие уничтожает мир. Неужели человечество не может извлечь из этого урок? Некоторые люди даже хуже обезьян", — заключил третий.
Макрон в понедельник, выступая на военно-морской базе на бретонском полуострове Иль-Лонг, рассказал, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". К новой ядерной доктрине присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Французский лидер также заявил, что отдал приказ об увеличении числа боеголовок в ядерном арсенале страны.
Предыдущее выступление Макрона с программной речью на тему ядерного сдерживания состоялось в феврале 2020 года, тогда французский лидер предложил европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года президент Франции заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами.
В своем обращении к французам в марте 2025 года Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным это заявление Макрона. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к российской границе, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
3 марта, 22:19
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияФранцияМоскваДмитрий ПесковЭммануэль МакронЕвросоюзYahoo! Inc.НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала