Восточная Европа сомневается в реализации ядерных планов Макрона, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Восточной Европы сомневаются, что статус "уходящего" президента позволит Эммануэлю Макрону реализовать планы сотрудничества Франции с другими европейскими странами в области ядерного оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатический источник.

"Неясно, сможет ли Макрон реализовать свои планы из-за предстоящих выборов", - приводит агентство слова источника о позиции руководства ряда восточноевропейских стран.