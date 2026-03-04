https://ria.ru/20260304/magate-2078454769.html
МАГАТЭ не зафиксировало повреждений ядерных объектов в Иране
МАГАТЭ сообщило, что на основе спутниковых снимков не зафиксировало повреждений объектов, содержащих ядерные материалы в Иране. РИА Новости, 04.03.2026
иран
