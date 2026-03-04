Рейтинг@Mail.ru
12:15 04.03.2026
Лукашенко назвал войны для Белоруссии неприемлемыми
Лукашенко назвал войны для Белоруссии неприемлемыми
Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи заявил, что для Белоруссии войны неприемлемы на генетическом уровне. РИА Новости, 04.03.2026
Лукашенко назвал войны для Белоруссии неприемлемыми

Лукашенко: для Белоруссии войны неприемлемы на генетическом уровне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи заявил, что для Белоруссии войны неприемлемы на генетическом уровне.
"Господин посол, я хочу, чтобы вы понимали: наша сегодня встреча носит не символический характер. Мы достаточно полно информированы о том, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе в дружественном нам Иране. Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн", - приводит слова президента агентство Белта.
Лукашенко сказал, что Белоруссия потеряла миллионы человек во всех войнах в регионе. "А в основном мировые войны прокатывались на восток и обратно через нашу Беларусь", - сказал президент.
На встрече обсуждается ситуация на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД России осудил нападение США и Израиля.
