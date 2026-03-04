Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана
11:40 04.03.2026 (обновлено: 11:45 04.03.2026)
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана
Израиль и США должны осознать, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым событиям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 04.03.2026
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана

Лукашенко: США и Израиль должны осознать непредсказуемые последствия конфликта

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Израиль и США должны осознать, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым событиям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи.
"Меня настораживает тот факт, что государства Залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет. Поэтому мировое сообщество, и прежде всего крупные государства, а еще более прежде всего - Израиль и США, должны осознать, что этот конфликт может вылиться в непредсказуемые события", - цитирует слова белорусского лидера агентство Белта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.
Дым на месте падения беспилотника в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Довольно быстро". На Западе раскрыли, как Иран смог прорвать оборону США
