Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Израиль и США должны осознать, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым событиям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи.