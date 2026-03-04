https://ria.ru/20260304/lukashenko-2078409130.html
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана
Израиль и США должны осознать, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым событиям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:40:00+03:00
2026-03-04T11:40:00+03:00
2026-03-04T11:45:00+03:00
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана
Лукашенко: США и Израиль должны осознать непредсказуемые последствия конфликта