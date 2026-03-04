https://ria.ru/20260304/lukashenko-2078407516.html
Вероломное нападение Израиля на Иран неприемлемо, заявил Лукашенко
2026-03-04T11:33:00+03:00
2026-03-04T11:33:00+03:00
2026-03-04T12:38:00+03:00
МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вероломное нападение Израиля
при поддержке США
на Иран
нам понятно и неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети", - заявил Лукашенко
на встрече с послом Ирана в Белоруссии
Алирезой Санеи. Слова главы белорусского государства приводит госагентство Белта
.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и придерживается мира. Глава белорусского государства еще раз передал соболезнования в связи с гибелью в Иране мирных жителей, детей и верховного лидера страны Али Хаменеи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. МИД России осудил нападение США и Израиля.
Как сообщила пресс-служба белорусского президента 2 марта, Лукашенко направил соболезнования Тегерану в связи со смертью верховного лидера Ирана, отметив, что Хаменеи, отстаивая суверенитет этой страны, принял мученическую смерть в результате "вероломной атаки".