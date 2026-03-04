Рейтинг@Mail.ru
Вероломное нападение Израиля на Иран неприемлемо, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.03.2026
11:33 04.03.2026 (обновлено: 12:38 04.03.2026)
Вероломное нападение Израиля на Иран неприемлемо, заявил Лукашенко
Вероломное нападение Израиля на Иран неприемлемо, заявил Лукашенко
Вероломное нападение Израиля на Иран неприемлемо, заявил Лукашенко
Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
александр лукашенко
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана, александр лукашенко
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Александр Лукашенко
Вероломное нападение Израиля на Иран неприемлемо, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети", - заявил Лукашенко на встрече с послом Ирана в Белоруссии Алирезой Санеи. Слова главы белорусского государства приводит госагентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Лукашенко назвал войны для Белоруссии неприемлемыми
Вчера, 12:15
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда придерживалась и придерживается мира. Глава белорусского государства еще раз передал соболезнования в связи с гибелью в Иране мирных жителей, детей и верховного лидера страны Али Хаменеи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД России осудил нападение США и Израиля.
Как сообщила пресс-служба белорусского президента 2 марта, Лукашенко направил соболезнования Тегерану в связи со смертью верховного лидера Ирана, отметив, что Хаменеи, отстаивая суверенитет этой страны, принял мученическую смерть в результате "вероломной атаки".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании Ньюсмакс - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Лукашенко призвал США и Израиль осознать последствия конфликта вокруг Ирана
Вчера, 11:40
 
