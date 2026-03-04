Рейтинг@Mail.ru
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/liviya-2078484886.html
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права - РИА Новости, 04.03.2026
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права
Атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" с побережья Ливии является диверсией, выходящей за рамки международного права, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:12:00+03:00
2026-03-04T15:12:00+03:00
ливия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602843696_0:148:3091:1887_1920x0_80_0_0_49525adb819b1c274bff5ae718d84f46.jpg
ливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602843696_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_02bade71aa093fe01bd7408c7fd187a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливия, россия, в мире
Ливия, Россия, В мире
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права

РИА Новости: в Ливии атаку на газовоз РФ назвали нарушением международного права

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание посольства Ливии в Москве
Здание посольства Ливии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание посольства Ливии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕНГАЗИ (Ливия), 4 мар – РИА Новости. Атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" с побережья Ливии является диверсией, выходящей за рамки международного права, заявил РИА Новости министр инвестиций правительства на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" накануне был атакован в непосредственной близости от территориальных вод Мальты безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, все 30 членов экипажа судна спасены. Российское министерство уточнило, что квалифицирует атаку на газовоз как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права.
"Что касается нападения на российский газовоз, то это, несомненно, диверсия, выходящая за рамки международного права", - сказал аль-Каиди.
 
ЛивияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала