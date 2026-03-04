https://ria.ru/20260304/liviya-2078484886.html
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права
Атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" с побережья Ливии является диверсией, выходящей за рамки международного права, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 04.03.2026
ливия
россия
В Ливии атаку на российский газовоз назвали нарушением международного права
БЕНГАЗИ (Ливия), 4 мар – РИА Новости. Атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" с побережья Ливии является диверсией, выходящей за рамки международного права, заявил РИА Новости министр инвестиций правительства на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди.
Ранее Минтранс РФ
сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" накануне был атакован в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
безэкипажными катерами Украины
с побережья Ливии
, все 30 членов экипажа судна спасены. Российское министерство уточнило, что квалифицирует атаку на газовоз как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права.
"Что касается нападения на российский газовоз, то это, несомненно, диверсия, выходящая за рамки международного права", - сказал аль-Каиди.