Число погибших при израильских ударах по Ливану превысило 70 человек
20:05 04.03.2026
Число погибших при израильских ударах по Ливану превысило 70 человек
Число погибших при израильских ударах по Ливану превысило 70 человек

Израильские военные
Израильские военные. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар – РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по Ливану с понедельника превысило 70, пострадали 437 человек, сообщил центр чрезвычайных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.
"Число погибших из-за израильской агрессии с понедельника, 2 марта, по вечер среды, 4 марта, увеличилось до 72, ранения получили 437 человек", - говорится в заявлении.
"Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
