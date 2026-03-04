https://ria.ru/20260304/livan-2078581782.html
Число погибших при израильских ударах по Ливану превысило 70 человек
Число погибших при израильских ударах по Ливану с понедельника превысило 70, пострадали 437 человек, сообщил центр чрезвычайных ситуаций при ливанском... РИА Новости, 04.03.2026
Число погибших при израильских ударах по Ливану превысило 70 человек
Минздрав: число погибших при израильских ударах по Ливану превысило 70 человек