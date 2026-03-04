Рейтинг@Mail.ru
18:59 04.03.2026
Москва призывает не допустить столкновений внутри Ливана, заявил посол
Москва призывает не допустить столкновений внутри Ливана, заявил посол
Россия призывает предпринять все возможные меры для предотвращения столкновений внутри Ливана, заявил РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков. РИА Новости, 04.03.2026
Москва призывает не допустить столкновений внутри Ливана, заявил посол

Рудаков: Россия призывает не допустить столкновений внутри Ливана

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Россия призывает предпринять все возможные меры для предотвращения столкновений внутри Ливана, заявил РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков.
"Считаем, что все решения должны приниматься консенсусно, а внутренние острые конфликтные ситуации - разрешаться путем общенационального диалога. Ни в коем случае нельзя допустить межливанских столкновений", - сказал Рудаков.
Израильские удары по территории Ливана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ливан заявил о передислокации на границе с Израилем
