Москва призывает не допустить столкновений внутри Ливана, заявил посол
Москва призывает не допустить столкновений внутри Ливана, заявил посол - РИА Новости, 04.03.2026
Москва призывает не допустить столкновений внутри Ливана, заявил посол
Россия призывает предпринять все возможные меры для предотвращения столкновений внутри Ливана, заявил РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:59:00+03:00
2026-03-04T18:59:00+03:00
2026-03-04T18:59:00+03:00
в мире
ливан
россия
москва
александр рудаков (посол россии в ливане )
ливан
россия
москва
