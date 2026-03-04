https://ria.ru/20260304/livan-2078560706.html
Ливан заявил о передислокации на границе с Израилем
Ливан заявил о передислокации на границе с Израилем - РИА Новости, 04.03.2026
Ливан заявил о передислокации на границе с Израилем
Ливанские военные провели передислокацию сил на некоторых позициях на границе с Израилем, говорится в заявлении армии Ливана в среду. РИА Новости, 04.03.2026
Ливан заявил о передислокации на границе с Израилем
Армия Ливана заявила о передислокации на границе с Израилем