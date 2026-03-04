Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о начале серии атак по Южному Ливану
15:30 04.03.2026 (обновлено: 15:38 04.03.2026)
Израиль заявил о начале серии атак по Южному Ливану
Израиль заявил о начале серии атак по Южному Ливану - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль заявил о начале серии атак по Южному Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по району Южного Ливана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, израиль, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил о начале серии атак по Южному Ливану

Израиль заявил о начале серии атак по району Южного Ливана

© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте авиаудара по Бейруту
Дым на месте авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте авиаудара по Бейруту
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по району Южного Ливана, сообщила пресс-служба армии.
"Силы ЦАХАЛ начали серию ударов по южной части Ливана. Подробности будут сообщены позже", - говорится в сообщении пресс-службы.
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Хезболла" рассказала, как ответит на удары Израиля по Ливану
3 марта, 15:19
 
