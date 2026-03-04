https://ria.ru/20260304/livan-2078490912.html
Израиль заявил о начале серии атак по Южному Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по району Южного Ливана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 04.03.2026
