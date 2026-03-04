https://ria.ru/20260304/livan-2078369466.html
В Ливане заявили о гибели пяти человек от удара Израиля по жилому комплексу
Пять человек погибли в результате израильского авиаудара по жилому комплексу в городе Баальбек на востоке Ливана, передает национальное агентство NNA. РИА Новости, 04.03.2026
