В Ливане заявили о гибели пяти человек от удара Израиля по жилому комплексу
09:09 04.03.2026 (обновлено: 09:24 04.03.2026)
В Ливане заявили о гибели пяти человек от удара Израиля по жилому комплексу
в мире, ливан, иран, сша, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Иран, США, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ливане заявили о гибели пяти человек от удара Израиля по жилому комплексу

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Пять человек погибли в результате израильского авиаудара по жилому комплексу в городе Баальбек на востоке Ливана, передает национальное агентство NNA.
"Число жертв возросло до пяти человек, по меньшей мере 15 пострадавших в результате удара по четырехэтажному жилому зданию в городе Баальбек", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы, ведется поиск трех пропавших.
Ранее военное крыло ливанского движения "Хезболлах" заявило, что со второго марта нанесло 14 комбинированных ударов по объектам израильской армии, скоплению живой силы и техники на фоне конфликта между Ираном, США и Израилем. Эти атаки спровоцировали новый виток эскалации с еврейским государством в условиях хрупкого перемирия, де-юре действующего с конца ноября 2024 года.
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
