Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень в Ливане покинуть дома - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/livan-2078355315.html
ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень в Ливане покинуть дома
ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень в Ливане покинуть дома - РИА Новости, 04.03.2026
ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень в Ливане покинуть дома
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей 16 деревень на юге Ливана покинуть дома на фоне эскалации с движением "Хезболлах", говорится в заявлении,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T06:22:00+03:00
2026-03-04T06:22:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
telegram
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976031659_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7c2ed9c4c0c6edb753175724ad28906.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976031659_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8db1c49af756310d33d4cf033df2e98b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, telegram, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Telegram, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень в Ливане покинуть дома

ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень на юге Ливана покинуть дома

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей 16 деревень на юге Ливана покинуть дома на фоне эскалации с движением "Хезболлах", говорится в заявлении, опубликованном на арабоязычных ресурсах в Х и Telegram.
Ранее военное крыло группировки заявило, что со 2 марта нанесло 14 комбинированных ударов по объектам израильской армии, скоплению живой силы и техники.
"Срочное предупреждение для жителей следующих деревень... Действия "Хезболлах" вынуждают ЦАХАЛ принять меры. Армия обороны Израиля не хочет навредить вам. Для вашей же безопасности вы должны немедленно покинуть дома и отойти от указанных деревень не менее чем на расстояние одного километра - в открытую местность", - следует из сообщения пресс-службы израильской армии на арабском языке.
В предупреждении перечислены названия 16 населенных пунктов, таких как Мадждаль-Сельм, Тири и Шакра.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреЛиванИзраильХезболлаTelegramВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала