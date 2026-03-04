ЦАХАЛ призвала жителей 16 деревень в Ливане покинуть дома

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей 16 деревень на юге Ливана покинуть дома на фоне эскалации с движением "Хезболлах", говорится в заявлении, опубликованном на арабоязычных ресурсах в Х и Telegram.
Ранее военное крыло группировки заявило, что со 2 марта нанесло 14 комбинированных ударов по объектам израильской армии, скоплению живой силы и техники.
"Срочное предупреждение для жителей следующих деревень... Действия "Хезболлах" вынуждают ЦАХАЛ принять меры. Армия обороны Израиля не хочет навредить вам. Для вашей же безопасности вы должны немедленно покинуть дома и отойти от указанных деревень не менее чем на расстояние одного километра - в открытую местность", - следует из сообщения пресс-службы израильской армии на арабском языке.
В предупреждении перечислены названия 16 населенных пунктов, таких как Мадждаль-Сельм, Тири и Шакра.