В Ливане погибли три санитара ВОЗ - РИА Новости, 04.03.2026
06:13 04.03.2026
В Ливане погибли три санитара ВОЗ
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что три санитара организации погибли в южной части города Тир в... РИА Новости, 04.03.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что три санитара организации погибли в южной части города Тир в Ливане.
"Опечален сегодняшними событиями в Ливане, где три санитара погибли и еще шесть получили ранения, оказывая помощь пострадавшим от взрывов в южном районе Тира", - написал Гебрейесус на странице в соцсети X.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана
Вчера, 22:47
Гебрейесус добавил, что риск роста числа жертв среди медиков остается высоким. Глава ВОЗ призвал к соблюдению международного гуманитарного права и сдержанности в свете эскалации на Ближнем Востоке.
В ночь на понедельник армия Израиля призывала жителей более 50 населенных пунктов на юге и востоке Ливана покинуть свои дома и отойти на расстояние километра.
Позже массированным ударам подвергся южный пригород Бейрута, окраины Тира, поселение Кана и еще ряд деревень на юге страны.
Израильские танки от границы с Ливаном
ЦАХАЛ направила дополнительные силы на юг Ливана, пишут СМИ
04:08
 
