04:35 04.03.2026
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по скоплению израильских военных
в мире, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по скоплению израильских военных

"Хезболла" заявила о ракетном ударе по израильским военным в Метуле

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан
Дым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о ракетном ударе по скоплению израильских военных в районе города Метула на севере Израиля.
"Бойцы исламского сопротивления в 1.20 (2.20 мск - ред.) нанесли ракетный залп по скоплению израильских сил, находящихся на позиции в Метуле", - говорится в заявлении группировки.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ЦАХАЛ направила дополнительные силы на юг Ливана, пишут СМИ
