"Хезболла" заявила о ракетном ударе по скоплению израильских военных

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о ракетном ударе по скоплению израильских военных в районе города Метула на севере Израиля.

"Бойцы исламского сопротивления в 1.20 (2.20 мск - ред.) нанесли ракетный залп по скоплению израильских сил, находящихся на позиции в Метуле", - говорится в заявлении группировки.