ЦАХАЛ направила дополнительные силы на юг Ливана, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила дополнительные силы на юг Ливана после отвода ливанских военных с ряда позиций, пишет газета Washington Post со ссылкой на ливанских военных чиновников.
Ранее ливанская газета Al-Akhbar сообщила, что ливанская армия отвела свои силы из ряда опорных пунктов на границе с Израилем после того, как командование получило информацию о решении израильской армии занять часть территории у пяти оккупированных высот с целью не допустить проведение наземных операций бойцов "Хезболлах".
"Израиль перебросил дополнительные войска в южный Ливан, тогда как ливанская армия отступила как минимум с 25 позиций", - говорится в публикации.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.