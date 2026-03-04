Рейтинг@Mail.ru
04:08 04.03.2026
ЦАХАЛ направила дополнительные силы на юг Ливана, пишут СМИ
ЦАХАЛ направила дополнительные силы на юг Ливана, пишут СМИ
в мире
израиль
сша
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, сша, иран, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки от границы с Ливаном
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки от границы с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила дополнительные силы на юг Ливана после отвода ливанских военных с ряда позиций, пишет газета Washington Post со ссылкой на ливанских военных чиновников.
Ранее ливанская газета Al-Akhbar сообщила, что ливанская армия отвела свои силы из ряда опорных пунктов на границе с Израилем после того, как командование получило информацию о решении израильской армии занять часть территории у пяти оккупированных высот с целью не допустить проведение наземных операций бойцов "Хезболлах".
Израильские танки вблизи границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Израиля вошла в Южный Ливан
Вчера, 10:07
"Израиль перебросил дополнительные войска в южный Ливан, тогда как ливанская армия отступила как минимум с 25 позиций", - говорится в публикации.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Армия Израиля сообщила, что начала волну ударов по силам ПВО в Иране
02:28
 
