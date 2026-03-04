https://ria.ru/20260304/livan-2078335160.html
Недалеко от Бейрута прогремели взрывы
Недалеко от Бейрута прогремели взрывы
Мощные взрывы произошли в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2026
