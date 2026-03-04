Рейтинг@Mail.ru
Недалеко от Бейрута прогремели взрывы - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 04.03.2026 (обновлено: 02:00 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/livan-2078335160.html
Недалеко от Бейрута прогремели взрывы
Недалеко от Бейрута прогремели взрывы - РИА Новости, 04.03.2026
Недалеко от Бейрута прогремели взрывы
Мощные взрывы произошли в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T01:50:00+03:00
2026-03-04T02:00:00+03:00
бейрут
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078103948_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_82ee89050a98993bda8d5417a50d4195.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078321302.html
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078103948_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_6941f40552407c5f90130bbe4defe922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бейрут, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, ливан
Бейрут, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ливан
Недалеко от Бейрута прогремели взрывы

В пригороде Бейрута прогремели мощные взрывы

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан
Дым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Мощные взрывы произошли в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
После звука мощного взрыва большой столб дыма поднялся в районе Арамун.
Израильская авиация и военные корабли с ночи на понедельник начали наносит удары по южному пригороду Бейрута и южным и восточным регионам Ливана.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Макрон оценил возможную наземную операцию Израиля против Ливана
Вчера, 22:47
 
БейрутВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала