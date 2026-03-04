https://ria.ru/20260304/litva-2078367094.html
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран - РИА Новости, 04.03.2026
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает... РИА Новости, 04.03.2026
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Захарова: Литва, как и Украина, готова отдать лучшее по одному повелению США