Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран - РИА Новости, 04.03.2026
08:56 04.03.2026 (обновлено: 08:59 04.03.2026)
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
2026-03-04T08:56:00+03:00
2026-03-04T08:59:00+03:00
в мире, сша, иран, израиль, мария захарова, литва, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Мария Захарова, Литва, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран

Захарова: Литва, как и Украина, готова отдать лучшее по одному повелению США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Литва, власти которой открыты к обсуждению с США отправки своих войск в Иран, подобно киевскому режиму готова отдать лучшее по одному лишь повелению, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių заявила, что Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала,
«

"Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
