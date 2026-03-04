https://ria.ru/20260304/lgoty-2078542476.html
В Подмосковье выделят более 31 млрд рублей на покупку льготных лекарств
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил о мерах, принимаемых в регионе для обеспечения льготными лекарствами отдельных категорий граждан. Он подчеркнул, что бюджет Московской области на 2026 год предусматривает значительные суммы на эти цели – свыше 31 миллиарда рублей, сообщает 360.ru
"Поэтому, когда мы формировали бюджет 2026 года, мы закладывали значительные средства на льготное обеспечение. На эти цели в этом году заложено свыше 31 миллиарда рублей", – уточнил Голубев.
Ежегодно в рамках программы лекарственные препараты получают более 495 тысяч жителей региона. В перечне присутствуют современные и дорогостоящие лекарства, что позволяет обеспечить качественное лечение и реабилитацию пациентов.
Голубев отметил, что вопросы, связанные с обеспечением лекарствами, регулярно поднимаются на встречах с гражданами и депутатами, что позволяет своевременно реагировать на запросы и потребности населения.
"Именно через приемы, через встречи с жителями, через депутатский контроль к нам поступают сигналы и предложения по лекарственному обеспечению. Если возникают проблемы с получением препарата, сложности с выпиской рецепта – все это берется на контроль", – добавил он.
В Московской области активно внедряются электронные сервисы, такие как электронная запись на прием и дистанционная консультация с врачами. Жители могут получить льготные лекарства в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис".