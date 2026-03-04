Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что позиция США по отношению к КНДР не изменилась - РИА Новости, 04.03.2026
22:07 04.03.2026
Белый дом заявил, что позиция США по отношению к КНДР не изменилась
Позиция США в отношении КНДР не изменилась в связи с действиями Вашингтона против Ирана, направленными, как утверждается, на недопущение получения Тегераном... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, сша, кндр, вашингтон (штат), каролин левитт
В мире, США, КНДР, Вашингтон (штат), Каролин Левитт
Белый дом заявил, что позиция США по отношению к КНДР не изменилась

Левитт: операция в Иране не повлияла на отношение США к КНДР

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Позиция США в отношении КНДР не изменилась в связи с действиями Вашингтона против Ирана, направленными, как утверждается, на недопущение получения Тегераном ядерного оружия, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"У нас нет изменений в позиции по отношению к Северной Корее", - заявила она на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.
Заголовок открываемого материала