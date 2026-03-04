https://ria.ru/20260304/levitt-2078599763.html
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию - РИА Новости, 04.03.2026
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт настаивает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпочитает дипломатию и мир, несмотря на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:03:00+03:00
2026-03-04T22:03:00+03:00
2026-03-04T22:03:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
каролин левитт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7c67b0b6a35614b9c51311750bbde5c.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078599618.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f2cd9ab9f9576b8709e2a6975085a37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию
Левитт: Трамп всегда предпочтет мир и дипломатию