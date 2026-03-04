Рейтинг@Mail.ru
04.03.2026

Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию
22:03 04.03.2026
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию - РИА Новости, 04.03.2026
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт настаивает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпочитает дипломатию и мир, несмотря на... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
каролин левитт
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Белый дом после атаки США на Иран настаивает, что Трамп за дипломатию

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт настаивает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпочитает дипломатию и мир, несмотря на продолжающиеся удары США и Израиля по Ирану.
"Мир знает, что этот президент всегда предпочтет мир и дипломатию", - заявила Левитт на брифинге.
По ее словам, Вашингтон считает, что Иран "отверг путь к миру" из-за якобы желания исламской республики создать ядерное оружие. Тегеран наличие у него таких амбиций неоднократно отвергал.
Левитт утверждает, что Трамп принял решение об атаке на Иран, опасаясь последствий для США в том случае, если американская военная операция не начнется.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В Белом доме открестились от удара по школе для девочек в Иране
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
