Посольство России прокомментировало ноту Эстонии из-за ледокола "Мурманск"

"Хотели бы обратить внимание, что возможный заход в территориальные воды Эстонии был осуществлен в ходе маневра ледокола "Мурманск" по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя политизация подобных случаев идет вразрез с принципами свободы судоходства", - говорится в сообщении.