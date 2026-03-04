Посольство России прокомментировало ноту Эстонии из-за ледокола "Мурманск"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможный заход в территориальные воды Эстонии ледокола "Мурманск" был осуществлен в ходе маневра по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя политизация подобных случаев идет вразрез с принципами свободы судоходства, сообщили РИА Новости в посольстве России.
«
"Хотели бы обратить внимание, что возможный заход в территориальные воды Эстонии был осуществлен в ходе маневра ледокола "Мурманск" по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя политизация подобных случаев идет вразрез с принципами свободы судоходства", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова, чтобы вручить ему ноту, касающуюся процедурных правил передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах. В МИД Эстонии уточнили, что речь идет о передвижении ледокола "Мурманск", который 28 февраля отправился в Финский залив, чтобы вызволить изо льда танкер Olympic Friendship.
МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта
16 февраля, 15:57