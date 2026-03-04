Рейтинг@Mail.ru
Посольство России прокомментировало ноту Эстонии из-за ледокола "Мурманск" - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 04.03.2026 (обновлено: 17:23 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ledokol-2078533712.html
Посольство России прокомментировало ноту Эстонии из-за ледокола "Мурманск"
Посольство России прокомментировало ноту Эстонии из-за ледокола "Мурманск" - РИА Новости, 04.03.2026
Посольство России прокомментировало ноту Эстонии из-за ледокола "Мурманск"
Возможный заход в территориальные воды Эстонии ледокола "Мурманск" был осуществлен в ходе маневра по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:20:00+03:00
2026-03-04T17:23:00+03:00
в мире
эстония
россия
финский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072888159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28b76c34101f238d02edca5d7edc0555.jpg
https://ria.ru/20260216/estoniya-2074727366.html
эстония
россия
финский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072888159_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e30ff44d114ee31e45a6bcb5091d1022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, финский залив
В мире, Эстония, Россия, Финский залив
Посольство России прокомментировало ноту Эстонии из-за ледокола "Мурманск"

Посольство РФ: политизация маневра ледокола противоречит принципам судоходства

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАкватория Финского залива
Акватория Финского залива - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Акватория Финского залива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможный заход в территориальные воды Эстонии ледокола "Мурманск" был осуществлен в ходе маневра по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя политизация подобных случаев идет вразрез с принципами свободы судоходства, сообщили РИА Новости в посольстве России.
«
"Хотели бы обратить внимание, что возможный заход в территориальные воды Эстонии был осуществлен в ходе маневра ледокола "Мурманск" по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя политизация подобных случаев идет вразрез с принципами свободы судоходства", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова, чтобы вручить ему ноту, касающуюся процедурных правил передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах. В МИД Эстонии уточнили, что речь идет о передвижении ледокола "Мурманск", который 28 февраля отправился в Финский залив, чтобы вызволить изо льда танкер Olympic Friendship.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта
16 февраля, 15:57
 
В миреЭстонияРоссияФинский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала