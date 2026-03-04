https://ria.ru/20260304/layner-2078591469.html
Застрявшая на лайнере в Катаре россиянка рассказала, что их выселят 7 марта
Застрявшая на лайнере в Катаре россиянка рассказала, что их выселят 7 марта - РИА Новости, 04.03.2026
Застрявшая на лайнере в Катаре россиянка рассказала, что их выселят 7 марта
Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала, что 7... РИА Новости, 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kruiz-2078565579.html
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала, что 7 марта их будут выселять с лайнера и они надеются, что посольство РФ переселит их в гостиницу.
По ее словам, она купила восьмидневный круиз, цена которого была по "чёрной пятнице" 35 тысяч рублей (каюта с окном) с человека и ребенок до 11 лет - 19 тысяч рублей, он начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали события, и вернуться они не смогли.
"На сегодняшний день проблема - быть уверенными в том, что 7 марта, когда нас будут выселять с лайнера, чтобы посольство РФ в Катаре подготовило нам гостиницу. Мы дозвонились до посольства, благодаря администрации лайнера... Теперь нам посольство РФ говорит, что вплотную занялись решением вопроса, взаимодействуют с властями Дохи, с авиакомпанией "Катарские авиалинии". С борта нас снимают 7 марта. До этого момента обещают найти гостиницу с треххразовым питанием", - сказала она РИА Новости.
Она уточнила, что на лайнере условия хорошие - команда выкладывается на все 100%, очень четкая работа, туристы не голодают, даже выходят гулять.
По ее данным, на лайнере находятся 10 человек из Челябинска
и двое - из Екатеринбурга
.
Как сообщали РИА Новости двое туристов из РФ
порядка 200 российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара
с 28 февраля. Туристы направили обращение в посольство РФ в Катаре. В ответном письме указано, что посольство включило туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы в Россию.