В Дубае туристам разрешили остаться на лайнерах после отмены круизов

ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Туристам, чьи морские круизы были отменены из-за начала боевых действий в Персидском заливе, разрешили остаться на фешенебельных лайнерах, которые, по мнению организаторов поездок, самые безопасные места, рассказал РИА Новости турист Вадим, находящийся на борту MSC Euribia.

Ранее компания MSC Cruises объявила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia из-за неспокойной ситуации в регионе.

"По прибытии на корабль 28 февраля заселились, было все прекрасно, затем поступило сообщение по громкой связи, что корабль не может выйти из порта и команда ожидает информации от властей", - рассказала собеседник агентства.

По его словам, через сутки пребывания на корабле пассажирам сообщили, что порт в Катаре закрыт и лайнер туда не отправится. "Из новостей про обстрелы мы уже поняли, что круиз не состоится. Через сутки поступило сообщение от капитана, что круиз отменен и мы должны будем оставаться на борту, так как это самое безопасное место", - рассказал Вадим.

Согласно пресс-релизу компании, обстановка на борту спокойная, гости имеют доступ ко всем службам и развлечениям.

Собеседник агентства подтвердил, что туристам обещали не только компенсировать деньги за круиз, но и разрешили бесплатно проживать на борту судна.

"Вот уже пятый день мы находимся на корабле, компания заботиться о людях, кормят прекрасно, сервис на уровне, официально сказали, что сделают полный "возврат круиза", и несмотря на это все равно никто не выгоняет. Говорят, что несут за нас ответственность и будут заботиться о нас", - сказал собеседник агентства.

Ранее итало-швейцарская компания MSC также сообщала, что на борту лайнера находятся 5 тысяч пассажиров и 1,7 тысячи членов экипажа. Компания уточняла, что контактирует с посольствами и представляет им информацию об иностранцах на борту лайнера, контактирует с авиалиниями-партнерами и сфокусирована на обеспечении безопасного и организованного процесса возвращения туристов домой.