Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном ситуацию вокруг Ирана и необходимость скорейшего прекращения боевых действий,... РИА Новости, 04.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию вокруг Ирана