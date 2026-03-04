Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном ситуацию вокруг Ирана и необходимость скорейшего прекращения боевых действий, сообщили в российском дипведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о развитии обстановки вокруг Ирана . Подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что министры призвали всех участников конфликта "воздерживаться от атак на объекты гражданской инфраструктуры, в результате которых страдают мирные жители".