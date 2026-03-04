Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 04.03.2026 (обновлено: 15:36 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/lavrov-2078489984.html
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном ситуацию вокруг Ирана и необходимость скорейшего прекращения боевых действий,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:27:00+03:00
2026-03-04T15:36:00+03:00
в мире
ирак
иран
россия
сергей лавров
фуад хусейн
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260304/trump-2078419842.html
ирак
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, иран, россия, сергей лавров, фуад хусейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Иран, Россия, Сергей Лавров, Фуад Хусейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Ирака ситуацию вокруг Ирана

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном ситуацию вокруг Ирана и необходимость скорейшего прекращения боевых действий, сообщили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о развитии обстановки вокруг Ирана. Подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что министры призвали всех участников конфликта "воздерживаться от атак на объекты гражданской инфраструктуры, в результате которых страдают мирные жители".
"Кроме того, состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - заключили в ведомстве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп предал американцев, заявил глава МИД Ирана
Вчера, 12:17
 
В миреИракИранРоссияСергей ЛавровФуад ХусейнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала