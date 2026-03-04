https://ria.ru/20260304/lavrov-2078451868.html
Лавров продолжит контакты с зарубежными партнерами по кризису вокруг Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду продолжит контакты с зарубежными партнерами по ситуации на Ближнем Востоке, МИД проинформирует о них, заявила... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:52:00+03:00
2026-03-04T13:52:00+03:00
2026-03-04T13:57:00+03:00
в мире, россия, иран, ближний восток, сергей лавров, мария захарова
