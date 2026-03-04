Рейтинг@Mail.ru
Лавров продолжит контакты с зарубежными партнерами по кризису вокруг Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 04.03.2026 (обновлено: 13:57 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/lavrov-2078451868.html
Лавров продолжит контакты с зарубежными партнерами по кризису вокруг Ирана
Лавров продолжит контакты с зарубежными партнерами по кризису вокруг Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Лавров продолжит контакты с зарубежными партнерами по кризису вокруг Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду продолжит контакты с зарубежными партнерами по ситуации на Ближнем Востоке, МИД проинформирует о них, заявила... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:52:00+03:00
2026-03-04T13:57:00+03:00
в мире
россия
иран
ближний восток
сергей лавров
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078434123.html
россия
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, ближний восток, сергей лавров, мария захарова
В мире, Россия, Иран, Ближний Восток, Сергей Лавров, Мария Захарова

Лавров продолжит контакты с зарубежными партнерами по кризису вокруг Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду продолжит контакты с зарубежными партнерами по ситуации на Ближнем Востоке, МИД проинформирует о них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня эти контакты (с зарубежными партнерами - ред.) будут продолжены. Мы об этом будем вас информировать", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти
Вчера, 12:56
 
В миреРоссияИранБлижний ВостокСергей ЛавровМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала