Кувейт заявил об отражении ракетной атаки в своем воздушном пространстве
12:10 04.03.2026
Кувейт заявил об отражении ракетной атаки в своем воздушном пространстве
Кувейт заявил об отражении ракетной атаки в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 04.03.2026
Кувейт заявил об отражении ракетной атаки в своем воздушном пространстве
Кувейт в среду утром отражает атаку ракет и БПЛА в своем воздушном пространстве, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Кувейт заявил об отражении ракетной атаки в своем воздушном пространстве

Армия Кувейта отражает волну атаки ракет и БПЛА в небе над страной

© Flickr / Turki Al-FassamФлаг Кувейта
Флаг Кувейта - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Flickr / Turki Al-Fassam
Флаг Кувейта. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Кувейт в среду утром отражает атаку ракет и БПЛА в своем воздушном пространстве, сообщило минобороны страны.
"Вооруженные силы Кувейта отражают атаку волны ракет и БПЛА, замеченных в воздушном пространстве страны", - говорится в пресс-релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
