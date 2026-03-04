https://ria.ru/20260304/kuban-2078481183.html
На Кубани мужчина несколько лет пытался легализовать три миллиарда рублей
На Кубани мужчина несколько лет пытался легализовать три миллиарда рублей - РИА Новости, 04.03.2026
На Кубани мужчина несколько лет пытался легализовать три миллиарда рублей
Житель Краснодарского края несколько лет проводил финансовые операции, чтоб легализовать три миллиарда рублей, полученные преступным путем, в отношении него... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:02:00+03:00
2026-03-04T15:02:00+03:00
2026-03-04T15:02:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078480998.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, владимир колокольцев
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Владимир Колокольцев
На Кубани мужчина несколько лет пытался легализовать три миллиарда рублей
Колокольцев: на Кубани мужчина несколько лет пытался легализовать 3 млрд руб