На Кубани мужчина несколько лет пытался легализовать три миллиарда рублей

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Житель Краснодарского края несколько лет проводил финансовые операции, чтоб легализовать три миллиарда рублей, полученные преступным путем, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.