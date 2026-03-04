КСИР заявил об ударе гиперзвуковыми ракетами по зданию Минобороны Израиля

ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции нанес удар гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу КСИР.
"КСИР в ходе 17-й волны операции "Правдивое обещание-4"… нанес удары гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками, которые обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели в здании министерства обороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве", — говорится в заявлении.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
