КСИР заявил об ударе гиперзвуковыми ракетами по зданию Минобороны Израиля

"КСИР в ходе 17-й волны операции "Правдивое обещание-4"… нанес удары гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками, которые обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели в здании министерства обороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве", — говорится в заявлении.