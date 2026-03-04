Рейтинг@Mail.ru
КСИР уничтожил семь передовых радиолокационных станций США - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 04.03.2026 (обновлено: 23:53 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ksir-2078611377.html
КСИР уничтожил семь передовых радиолокационных станций США
КСИР уничтожил семь передовых радиолокационных станций США - РИА Новости, 04.03.2026
КСИР уничтожил семь передовых радиолокационных станций США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана уничтожил более 7 передовых американских РЛС, в результате чего "глаза США и Израиля ослепли" на Ближнем... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:39:00+03:00
2026-03-04T23:53:00+03:00
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077604506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6000505178ad283ee630a53f12431456.jpg
https://ria.ru/20260304/ksir-2078610673.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077604506_324:0:1764:1080_1920x0_80_0_0_e446f6da29cb0e9ed53d7ab3d76caa1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР уничтожил семь передовых радиолокационных станций США

КСИР после уничтожения 7 РЛС: глаза и уши Израиля и США ослепли

© REUTERS / IRGC via Wana News AgencyВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / IRGC via Wana News Agency
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана уничтожил более 7 передовых американских РЛС, в результате чего "глаза США и Израиля ослепли" на Ближнем Востоке, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Благодаря успешному уничтожению более 7 передовых РЛС, глаза США и израильского режима в регионе Ближнего Востока ослепли", - говорится в заявлении, его приводит иранское агентство Tasnim.
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В КСИР заявили об ударе по дату-центру Amazon в Бахрейне
Вчера, 23:28
 
ИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала