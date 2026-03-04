https://ria.ru/20260304/ksir-2078610673.html
В КСИР заявили об ударе по дату-центру Amazon в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес с помощью беспилотников удар по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, передает... РИА Новости, 04.03.2026
