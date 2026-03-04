Рейтинг@Mail.ru
22:50 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ksir-2078606228.html
КСИР уничтожил три системы радиолокационные станции США
КСИР уничтожил три системы радиолокационные станции США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) с начала конфликта с США и Израилем уничтожил высокоточными ударами три радиолокационные станции США... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР уничтожил три системы радиолокационные станции США

Tasnim: КСИР Ирана уничтожил 3 системы РЛС США AN/TPY-2 с начала конфликта

© REUTERS / West Asia News AgencyВоеннослужащие КСИР
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / West Asia News Agency
Военнослужащие КСИР. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) с начала конфликта с США и Израилем уничтожил высокоточными ударами три радиолокационные станции США AN/TPY-2, используемые в системах ПРО THAAD, передает иранское агентство Tasnim.
"С начала войны КСИР уничтожил высокоточными ракетами в трех странах три радиолокационные системы AN/TPY-2, используемых в системах ПРО THAAD", - говорится в сообщении.
Иран бережет гиперзвуковые ракеты до истощения противника, считает эксперт
