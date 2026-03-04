https://ria.ru/20260304/ksir-2078606228.html
КСИР уничтожил три системы радиолокационные станции США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) с начала конфликта с США и Израилем уничтожил высокоточными ударами три радиолокационные станции США... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
Tasnim: КСИР Ирана уничтожил 3 системы РЛС США AN/TPY-2 с начала конфликта