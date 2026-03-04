Рейтинг@Mail.ru
Иранская армия заявила об ударах по сепаратистам в Иракском Курдистане
14:27 04.03.2026 (обновлено: 14:49 04.03.2026)
Иранская армия заявила об ударах по сепаратистам в Иракском Курдистане
Иран нанес удары по позициям "сепаратистских группировок" в Иракском Курдистане, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иракский курдистан
военная операция сша и израиля против ирана
иракский курдистан
в мире, иракский курдистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иракский Курдистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранская армия заявила об ударах по сепаратистам в Иракском Курдистане

КСИР: армия Ирана нанесла удары по сепаратистам в Иракском Курдистане

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по позициям "сепаратистских группировок" в Иракском Курдистане, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
"Базы и места пребывания этих группировок были успешно поражены при помощи трех ракет", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
КСИР отметил, что поразил цели "сепаратистских группировок" в Иракском Курдистане.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщала, что штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку беспилотника в Иракском Курдистане.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран поразил не менее девяти военных баз США за 48 часов, пишут СМИ
В миреИракский КурдистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
