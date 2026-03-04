Рейтинг@Mail.ru
16:33 04.03.2026
В Крыму туристов оштрафовали за осквернение Обелиска Славы
Трое туристов, которые летом 2025 года осквернили Обелиск Славы в поселке Орджоникидзе под Феодосией, раскаялись, суд приговорил их к штрафам, сообщила... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, республика крым, россия, феодосия
Происшествия, Республика Крым, Россия, Феодосия
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Трое туристов, которые летом 2025 года осквернили Обелиск Славы в поселке Орджоникидзе под Феодосией, раскаялись, суд приговорил их к штрафам, сообщила прокуратура Крыма.
Трое туристов из Москвы и Подольска были задержаны в июле 2025 года за осквернение Обелиска Славы (Братская могила советских воинов 1941-1942 гг), расположенного в поселке Орджоникидзе на юго-востоке Крыма, сообщали в МВД республики. Они поочередно залезали на памятник, снимали происходящее и выложили это в соцсети.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Архангельске пенсионера осудили за осквернение георгиевской ленты
20 февраля, 15:48
Верховный суд республики Крым рассмотрел уголовное дело, признал всех троих виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц), сообщили в прокуратуре.
"Молодые люди вину признали, раскаялись в содеянном. Суд приговорил молодых людей к штрафам", - сообщили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Крыма, суд учел совокупность смягчающих по делу обстоятельств, дающих основание назначить наказание ниже низшего предела (ст. 64 УК РФ).
Таким образом, двоим совершеннолетним фигурантам назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому, а несовершеннолетнему – в размере 40 тысяч рублей. Также в приговоре суда указано о конфискации мобильного телефона, на который осуществлялась видеосъемка.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Свердловской области задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня
22 января, 14:58
 
Происшествия Республика Крым Россия Феодосия
 
 
