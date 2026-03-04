https://ria.ru/20260304/krym-2078515713.html
В Крыму туристов оштрафовали за осквернение Обелиска Славы
В Крыму туристов оштрафовали за осквернение Обелиска Славы - РИА Новости, 04.03.2026
В Крыму туристов оштрафовали за осквернение Обелиска Славы
Трое туристов, которые летом 2025 года осквернили Обелиск Славы в поселке Орджоникидзе под Феодосией, раскаялись, суд приговорил их к штрафам, сообщила... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:33:00+03:00
2026-03-04T16:33:00+03:00
2026-03-04T16:33:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
феодосия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260220/lenta-2075796739.html
https://ria.ru/20260122/serov-2069594286.html
республика крым
россия
феодосия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, феодосия
Происшествия, Республика Крым, Россия, Феодосия
В Крыму туристов оштрафовали за осквернение Обелиска Славы
В Крыму трех туристов оштрафовали за осквернение Обелиска Славы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости.
Трое туристов, которые летом 2025 года осквернили Обелиск Славы в поселке Орджоникидзе под Феодосией, раскаялись, суд приговорил их к штрафам, сообщила прокуратура
Крыма.
Трое туристов из Москвы
и Подольска
были задержаны в июле 2025 года за осквернение Обелиска Славы (Братская могила советских воинов 1941-1942 гг), расположенного в поселке Орджоникидзе на юго-востоке Крыма
, сообщали в МВД республики. Они поочередно залезали на памятник, снимали происходящее и выложили это в соцсети.
Верховный суд республики Крым рассмотрел уголовное дело, признал всех троих виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ
(осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц), сообщили в прокуратуре.
"Молодые люди вину признали, раскаялись в содеянном. Суд приговорил молодых людей к штрафам", - сообщили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Крыма, суд учел совокупность смягчающих по делу обстоятельств, дающих основание назначить наказание ниже низшего предела (ст. 64 УК РФ).
Таким образом, двоим совершеннолетним фигурантам назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому, а несовершеннолетнему – в размере 40 тысяч рублей. Также в приговоре суда указано о конфискации мобильного телефона, на который осуществлялась видеосъемка.