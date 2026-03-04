В Крыму туристов оштрафовали за осквернение Обелиска Славы

"Молодые люди вину признали, раскаялись в содеянном. Суд приговорил молодых людей к штрафам", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Крыма, суд учел совокупность смягчающих по делу обстоятельств, дающих основание назначить наказание ниже низшего предела (ст. 64 УК РФ).

Таким образом, двоим совершеннолетним фигурантам назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому, а несовершеннолетнему – в размере 40 тысяч рублей. Также в приговоре суда указано о конфискации мобильного телефона, на который осуществлялась видеосъемка.