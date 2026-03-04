Рейтинг@Mail.ru
10:26 04.03.2026
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе

ФСБ: Задержанный шпион Киева в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский шпион в 2023 году передал данные о противовоздушной обороне и боновых заграждениях в бухте Севастополя, следует из видео ЦОС ФСБ России.
"В апреле 23-го года я передал данные (украинским кураторам - ред.) в отношении севастопольских боновых заграждений, ПВО, а также РЛС, находящихся в бухте Севастополя", - сказал задержанный.
В среду стало известно о задержании ФСБ РФ украинского шпиона, передававшего сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Херсонской области женщину осудили за шпионаж в пользу Украины
БезопасностьРоссияРеспублика КрымСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
