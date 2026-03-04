https://ria.ru/20260304/krym-2078389859.html
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе - РИА Новости, 04.03.2026
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе
Задержанный в Крыму украинский шпион в 2023 году передал данные о противовоздушной обороне и боновых заграждениях в бухте Севастополя, следует из видео ЦОС ФСБ... РИА Новости, 04.03.2026
безопасность
россия
республика крым
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика крым
севастополь
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе
ФСБ: Задержанный шпион Киева в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе