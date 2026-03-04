ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 04.03.2026 (обновлено: 15:19 04.03.2026)
ФСБ задержала украинского шпиона, передававшего Киеву сведения о российских военных в Крыму, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ФСБ задержала украинского шпиона, передававшего Киеву сведения о российских военных в Крыму, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей спецслужбы.
"В Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин России, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", — говорится в заявлении.
ФСБ: на Урале предотвратили подрыв машины руководителя предприятия ОПК - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании на Урале
3 марта, 09:51
Злоумышленник установил связь в Telegram с сотрудником украинской разведки и передавал ему данные о размещении российских войск и техники, затем ВСУ наносили по ним удары. Также он рассказывал о ситуации в Крыму и призывал к диверсиям.
Так, в 2023 году пособник Киева поделился информацией о ПВО и боновых заграждениях в бухте Севастополя.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму
2 февраля, 09:54
Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене.
В ФСБ уточнили, что это уже шестой случай за две недели, когда силовики пресекают помощь украинским спецслужбам.
Кадры установки бомбы под автомобилем военнослужащего в Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Петербурге сорвали теракт против высокопоставленного военного
26 февраля, 11:47
 
