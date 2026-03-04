Рейтинг@Mail.ru
Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств
19:03 04.03.2026
Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств
Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств - РИА Новости, 04.03.2026
Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств
Туристка из РФ Евгения рассказала РИА Новости, что компания-оператор официально отменила круиз на лайнере Aroya из Дубая на 14 марта, в возвращении средств за... РИА Новости, 04.03.2026
дубай, россия, военная операция сша и израиля против ирана, происшествия
Туризм, Дубай, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Происшествия
Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств

РИА Новости: оператор отменил круиз из Дубая, ранее отказав в возврате средств

Туристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Туристка из РФ Евгения рассказала РИА Новости, что компания-оператор официально отменила круиз на лайнере Aroya из Дубая на 14 марта, в возвращении средств за который ей ранее отказывали.
Собеседница 2 марта рассказала РИА Новости, что после информации об обстрелах она решила попробовать отменить бронь на круизный лайнер Aroya из Дубая на 14 марта и вернуть деньги. Но туркомпания отказывала ей в возврате средств до официальной отмены рейса оператором. Турагент сообщила Евгении, что любые аннуляции до официальной аннуляции от оператора идут со 100% штрафом, а если турист аннулирует тур до объявления регламента, то возвращать деньги ему придется через суд.
"У нас круизная компания официально отменила наш круиз на лайнере 14 марта. Ждем документальное подтверждение, и начнется возврат средств", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что информацию ей сообщил ее турагент и пока сроки возвращения денег за тур не называются.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вернувшаяся из ОАЭ туристка оценила работу авиакомпании
ТуризмДубайРоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
