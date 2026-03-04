Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Туристка из РФ Евгения рассказала РИА Новости, что компания-оператор официально отменила круиз на лайнере Aroya из Дубая на 14 марта, в возвращении средств за который ей ранее отказывали.

Собеседница 2 марта рассказала РИА Новости, что после информации об обстрелах она решила попробовать отменить бронь на круизный лайнер Aroya из Дубая на 14 марта и вернуть деньги. Но туркомпания отказывала ей в возврате средств до официальной отмены рейса оператором. Турагент сообщила Евгении, что любые аннуляции до официальной аннуляции от оператора идут со 100% штрафом, а если турист аннулирует тур до объявления регламента, то возвращать деньги ему придется через суд.

"У нас круизная компания официально отменила наш круиз на лайнере 14 марта. Ждем документальное подтверждение, и начнется возврат средств", - сказала собеседница агентства.