Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств
Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств - РИА Новости, 04.03.2026
Оператор отменил круиз из Дубая, за который отказывали в возврате средств
04.03.2026
2026-03-04T19:03:00+03:00
2026-03-04T19:03:00+03:00
2026-03-04T19:03:00+03:00
туризм
дубай
россия
военная операция сша и израиля против ирана
происшествия
дубай
россия
Новости
ru-RU
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Туристка из РФ Евгения рассказала РИА Новости, что компания-оператор официально отменила круиз на лайнере Aroya из Дубая на 14 марта, в возвращении средств за который ей ранее отказывали.
Собеседница 2 марта рассказала РИА Новости, что после информации об обстрелах она решила попробовать отменить бронь на круизный лайнер Aroya из Дубая
на 14 марта и вернуть деньги. Но туркомпания отказывала ей в возврате средств до официальной отмены рейса оператором. Турагент сообщила Евгении, что любые аннуляции до официальной аннуляции от оператора идут со 100% штрафом, а если турист аннулирует тур до объявления регламента, то возвращать деньги ему придется через суд.
"У нас круизная компания официально отменила наш круиз на лайнере 14 марта. Ждем документальное подтверждение, и начнется возврат средств", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что информацию ей сообщил ее турагент и пока сроки возвращения денег за тур не называются.