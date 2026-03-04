Рейтинг@Mail.ru
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ
17:28 04.03.2026
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ - РИА Новости, 04.03.2026
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ
Выпускникам новых и приграничных регионов России в 2026 году снова дадут право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ, сообщил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 04.03.2026
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ

Кравцов: в новых регионах дадут право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПаспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Выпускникам новых и приграничных регионов России в 2026 году снова дадут право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В исторических регионах и школах приграничья выпускникам будет предоставлена возможность выбора - или сдавать ЕГЭ, или внутришкольный экзамен. По результатам школьных экзаменов можно будет поступить в вузы через их внутренние вступительные испытания", - сказал Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России
