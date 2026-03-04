https://ria.ru/20260304/kravtsov-2078537453.html
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ - РИА Новости, 04.03.2026
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ
Выпускникам новых и приграничных регионов России в 2026 году снова дадут право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ, сообщил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:28:00+03:00
2026-03-04T17:28:00+03:00
2026-03-04T17:32:00+03:00
россия
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054534393_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_026109c5e39bfbb66975c12a7865396f.jpg
https://ria.ru/20260304/ege-2078347488.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054534393_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bcbad05ecbd36f74e73b7104b2258780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый государственный экзамен (егэ)
Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ
Кравцов: в новых регионах дадут право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ